Caminhão com produtos do Botafogo é roubado na Avenida Brasil; prejuízo é de R$ 2 milhões

Um caminhão baú carregado com produtos oficiais do Botafogo foi roubado, na sexta-feira (13), na Avenida Brasil, altura de Olaria, Zona Norte do Rio. A carga, avaliada em cerca de R$ 2 milhões, tinha como destino as lojas oficiais do clube na cidade.

De acordo com informações da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), o roubo ocorreu por volta das 9 horas. Quatro criminosos em três motocicletas abordaram o veículo e renderam o motorista. Os bandidos utilizaram um bloqueador de sinal, dificultando o rastreamento da carga pela polícia.

As equipes da DRFC iniciaram imediatamente as investigações, buscando informações que levassem à localização do caminhão e da carga. Inicialmente, as suspeitas recaíram sobre o Complexo da Maré. No entanto, ao longo do dia, novas informações levaram os investigadores a acreditarem que a carga poderia estar escondida no Complexo do Alemão.

A Polícia Civil iniciou uma investigação para recuperar a carga roubada e prender os criminosos envolvidos no crime.