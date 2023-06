Brasil vence República Dominicana por 3 a 1 e engrena na Liga das Nações

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil venceu a República Dominicana na madrugada deste sábado (3), em Nagoya, no Japão, por 3 sets a 1, pela 3ª rodada da Liga das Nações de vôlei feminino. As parciais foram de 27/25, 20/25, 25/21 e 27/25.

Essa foi a segunda vitória consecutiva do Brasil na competição. Na estreia, as brasileiras perderam para a China, por 3 a 2, mas se recuperaram batendo a Holanda, por 3 a 0.

Atualmente, a seleção é a terceira colocada do torneio, com sete pontos somados.

Assim como foi contra a Holanda, Ana Cristina foi o destaque do Brasil no confronto. Ao todo, ela anotou 16 pontos, mas não foi a maior pontuadora da partida, uma vez que Gaila González anotou 22 tentos para a República Dominicana.

O Brasil volta à quadra já na madrugada deste domingo (4). Ainda no Japão, a seleção brasileira vai enfrentar a Croácia, que ainda não venceu na Liga das Nações e é a atual lanterna da competição.

Jogo

O primeiro set parecia controlado pelo Brasil, que chegou a abrir 16/12. Entretanto, na reta final, a República Dominicana chegou a empatar em 23/23. Após troca de pontos, as comandadas de José Roberto Guimarães aproveitaram um novo bom momento e fecharam a parcial a favor da seleção brasileira.

O segundo set foi o menos equilibrado do confronto. Depois de um início onde as seleções foram alternando pontos, a República Dominicana conseguiu se desgarrar depois do 8/8 e não deixou com que o Brasil encostasse, vencendo a parcial.

Assim como foi no set inicial, o terceiro teve o Brasil abrindo vantagem no placar, mas as adversárias conseguiram buscar o empate, deixando 17/17. Entretanto, as brasileiras voltaram a desgarrar no momento decisivo da parcial e fecharam com boa diferença.

O quarto set foi o mais emocionante do confronto. Novamente, o Brasil abriu vantagem, mas levou o empate na reta final. As dominicanas, inclusive, chegaram a ter dois set points, mas não aproveitaram. Na primeira oportunidade de matar o jogo, as brasileiras fecharam a partida.