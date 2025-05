Brasil superou três países para receber time alemão que enfrenta o Santos

Para o Leipzig, a vinda ao Brasil é uma forma de seguir divulgando o trabalho feito na Alemanha e estreitar ainda mais as relações com o RB Bragantino.

"Estávamos convencidos de que, em muitos mercados do mundo, o futebol é importante. Mas no Brasil, o futebol está em tudo. Todo mundo joga futebol e fala sobre futebol, e você pode ir a um bar ou restaurante e não há uma tela exibindo nenhum outro tipo de jogo. A importância do futebol no mercado brasileiro é algo enorme para nós", Johann Plenge, diretor executivo do RB Leipzig, à reportagem.

O Brasil superou África do Sul, Austrália e Japão para trazer o RB Leipzig. A equipe já havia viajado aos Estados Unidos e agora tem essa turnê na América do Sul.

