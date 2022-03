Brasil goleia o Chile em possível último jogo no país antes da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Naquela que deverá ser a última partida da seleção brasileira no Brasil antes da Copa do Mundo no Qatar, o time canarinho goleou o Chile nesta quinta-feira (24), no Maracanã, por 4 a 0, pelas Eliminatórias.

Já classificado para o Mundial, o elenco brasileiro teve mais uma partida para fazer ajustes antes de viajar para o país que vai sediar o principal torneio de seleções do mundo. Neymar, Vinicius Junior, Philippe Coutinho e Richarlison fizeram os gols.

A menos que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) faça alguma mudança na programação que está definida até o momento, a equipe dirigida por Tite não atuará mais no Brasil até a Copa.

Nas datas Fifa previstas para os meses de junho e setembro, as últimas antes do início do Mundial, o time deve disputar amistosos no exterior, atendendo aos interesses da Pitch, a empresa que detém os direitos comerciais dessas partidas.

A única possibilidade de um cenário diferente é que a Fifa determine que o duelo entre Brasil e Argentina, atrasado da sétima rodada das Eliminatórias, seja disputado em solo brasileiro.

O confronto deveria ter sido realizado em setembro do ano passado, na Neo Química Arena, em São Paulo, mas acabou suspenso após uma intervenção de agentes da Anvisa -na ocasião, jogadores argentinos foram flagrados burlando as regras para conter a Covid-19.

A CBF, no entanto, quer levar a partida para a Austrália, para atender justamente a um desejo da Pitch. A definição do local da partida deverá ser anunciada na próxima semana.

Caso possa levar o clássico para o exterior, o confronto com os chilenos marcou outra despedida. Como já anunciou que vai deixar o comando do Brasil após a Copa do Mundo, Tite também não deverá mais dirigir a seleção em solo brasileiro.

Palco de sua despedida do país, o Maracanã é emblemático na trajetória do treinador. Foi no estádio que ele conquistou até hoje seu único título como técnico do Brasil, a Copa América de 2019, e também onde ele viveu uma grande frustração no ano passado, quando viu a equipe ser derrotada na final do mesmo torneio, pela Argentina.

Na noite desta quinta, como de costume, Tite esteve bastante agitado à beira do gramado, mesmo com o Brasil tendo o controle do jogo.

Ainda no primeiro tempo, Neymar, aos 44 minutos, e Vinicius Junior, já nos acréscimos, colocaram o time da casa em vantagem.

Depois do intervalo, Philippe Coutinho ampliou de pênalti, aos 26. Nos acréscimos, Richarlison fechou a conta, aos 46 minutos.