Estádio do Denver Broncos, da NFL, é atingido por incêndio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu parte das arquibancadas do Empower Field, em Mile Hight, casa do Denver Broncos, da NFL, na tarde desta quinta-feira (24). As causas do incêndio ainda são investigadas.

De acordo com informações do canal The Denver 7, as arquibancadas estavam vazias, mas havia um evento com cerca de 100 pessoas no segundo do estádio. Todas saíram em segurança da área.

Greg Pixley, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Denver, informou ao canal que foram encontrados focos de fogo nas suítes do quarto andar e nos camarotes do terceiro.

O sistema de sprinkles do estádio chegou a ser acionado, mas não deu conta. Foram necessários 75 agentes do Corpo de Bombeiros para extinguir o incêndio.

Não é a primeira vez que o estádio é atingido por um incêndio. Em 2002, o antigo Mile High Stadium pegou fogo durante a demolição do estádio. Ninguém ficou ferido na ocasião.