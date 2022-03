Douglas, do vôlei, anuncia aposentadoria da seleção para cuidar da saúde mental

"O clube, profundamente decepcionado com o comportamento inexplicável do atleta, tomará toda ação para garantir os interesses da equipe", afirmou o time.

No final do ano passado, o ponteiro foi acusado pelo clube italiano Vibo Valentia de abandonar a equipe sem autorização ou explicações.

Douglas seguirá atuando como influenciador digital. No Instagram, onde tem 2,6 milhões de seguidores, o atleta costuma mostrar parte de sua rotina e conversar com os fãs. Ao anunciar a aposentadoria, agradeceu o apoio que recebe.

O atleta continua a carreira esportiva em clubes. Ele contou que está negociando com equipes de São Paulo, mas não revelou nomes. Disse, no entanto, que optou ficar no estado.

