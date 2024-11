Bragantino e Cuiabá ficam em empate ruim para os dois na luta contra o Z4

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em duelo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino e Cuiabá ficaram no 0 a 0, resultado ruim para os dois em confronto direto na luta contra o rebaixamento.

Com o resultado, o Bragantino somou um ponto e saiu do Z4, momentaneamente na 16ª posição, com 35 pontos ganhos, mas terá de torcer contra Athletico-PR, Corinthians e Juventude para terminar a rodada fora da zona da degola. Já o Cuiabá, por sua vez, com o ponto ganho, foi a 28 somados, a sete de sair da zona do rebaixamento, na 19ª colocação.

Para terminar a rodada fora do Z4, o Red Bull Bragantino precisa de uma combinação de resultados: derrota do Athletico-PR contra o Vitória, que o Juventude não vença o Fortaleza, ambos neste sábado (2), e de uma derrota do Corinthians contra o Palmeiras por dois gols ou mais de diferença na segunda-feira (4), já que o Timão está na frente do Massa Bruta apenas pelo saldo de gols, com um a mais.

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino volta à campo no sábado (9), às 19h, em que viaja a Goiânia, para enfrentar o Atlético-GO. Já o Cuiabá, por sua vez, também no sábado (9), viaja ao Rio de Janeiro para jogar diante do Botafogo, às 16h30 (horário de Brasília).

Como foi o jogo

Com a responsabilidade de vencer o jogo para sair do Z4, o Bragantino, já sob o comando do 'velho conhecido' Fernando Seabra, partiu pra cima do Cuiabá desde os primeiros minutos e colocou forte pressão na equipe treinada por Bernardo Franco, que precisava surpreender pra se manter viva na luta contra a degola.

Os paulistas tinham mais a posse de bola na primeira etapa, enquanto os matogrossenses tentavam esperar através de contra-ataques. A situação fez Bernardo Franco gastar até mesmo duas janelas de substituições no primeiro tempo. As mudanças até fizeram o Cuiabá atacar mais e procurar o gol adversário, mas o Braga era quem pressionava mais, porém, sem mudar o resultado no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Dourado tentou ser mais ativo na partida, tendo um pouco mais de posse de bola, mas sempre que tentava ir em direção ao gol adversário esbarrava na defesa do Massa Bruta, que sentia o nervosismo do jogo, e tampouco conseguia criar em direção ao gol adversário com perigo.

O nervosismo fez as duas equipes tomarem o desespero no ataque, mas, apesar dos perigos na reta final do jogo, nenhum dos dois foi capaz de furar a defesa adversária, em um empate que distanciou o Dourado da permanência na Série A, e colocou sob forte risco o Massa Bruta até o fim da rodada.

Gols e destaques

Sasha tenta: Aos 4 minutos, Eduardo Sasha foi lançado dentro da área do Dourado pelo lado direito, e chutou forte, mas Walter fez uma grande defesa e colocou a bola pra escanteio.

Sobral conclui: Aos 7 minutos, Pitta lançou Fernando Sobral pela direita na defesa do time paulista, o meia avançou e bateu cruzado em direção ao gol, mas a bola foi para fora, à direita do gol defendido por Cleiton.

Matheus Fernandes tenta de longe: Aos 23 minutos, em trama que aconteceu pelo lado esquerdo do ataque do time da casa, após uma troca de passes, a bola sobrou para Matheus Fernandes, que chutou de longa distância, próximo à entrada da área, mas a bola foi para fora, à direita do gol de Walter.

Cabeceio de Sasha: Aos 29 minutos, em escanteio cobrado na área do Dourado por Vitinho, Eduardo Sasha subiu sozinho e cabeceou, mas obrigou Walter a fazer uma grande defesa.

Jonathan Cafu tem chance: Aos 33 minutos, Jonathan Cafu, que havia acabado de entrar, foi lançado dentro da área no lado direito por Derik Lacerda, mas chutou pra fora, à esquerda do gol do Massa Bruta.

Pitta cabeceia: Aos 36 minutos, em novo lance de Jonathan Cafu, o ponta cruzou pelo lado direito em direção à área da equipe paulista e encontrou Isidro Pitta, mas o paraguaio cabeceou por cima do gol.

Cleiton salva: Após minutos sem chance no segundo tempo, aos 30 da etapa complementar, após cobrança de escanteio da direita, Pitta subiu sozinho e cabeceou, mas Cleiton fez grande defesa impedindo um gol certo do Dourado.

Gustavinho arrisca: Aos 32 minutos, Gustavinho tentou o primeiro chute a gol do Massa Bruta na segunda etapa e bateu de fora da área, mas Walter, bem colocado, fez grande defesa, e espalmou a bola pra escanteio.

Ramon tem boa chance: Aos 37 minutos, após escanteio cobrado por Denilson, a bola sobrou para Ramon, que chutou da entrada da área, mas a bola foi para fora, à direita do gol de Cleiton.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino 0 x 0 Cuiabá

Data e horário: 2 de novembro de 2024, às 16h (horário de Brasília)

Competição: 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Amarelos: Matheus Fernandes, Derik Lacerda, Walter, Fernando Sobral

Vermelhos: Nenhum

Gols: Nenhum

Red Bull Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos, Juninho Capixaba (Guilherme); Matheus Fernandes (Gustavinho), Lucas Evangelista, Lincoln (Vinicinho); Vitinho (Vitinho Mota), Jhon Jhon, Eduardo Sasha (Arthur Sousa). Técnico: Fernando Seabra.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Ramon; Filipe Augusto (Lucas Mineiro), Fernando Sobral, Lucas Fernandes (Denilson); Gustavo Sauer (Jonathan Cafu), Derik Lacerda (André Luís), Pitta (Jadson). Técnico: Bernardo Franco.