Bragantino busca reação em casa contra Avaí

SÃO PAULO/SP- O RB Bragantino enfrenta o Avaí neste sábado (9), às 16h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista busca recuperação, pois não vence há três rodadas e precisa escapar das últimas colocações.

O último triunfo do Bragantino aconteceu no dia 15 de junho, contra o Coritiba, por 4 a 2. Depois disso, a equipe dirigida por Maurício Barbieri empatou fora de casa com o Santos e foi derrotada por Athletico-PR e Botafogo. Na tabela, o Massa Bruta ocupa a 14ª colocação, com 18 pontos.

Para o duelo que pode valer a recuperação, o Bragantino terá novamente o desfalque do centroavante Ytalo, entregue ao departamento médico. Ele será substituído por Alerrandro. O meia Ramires, suspenso por ter sido expulso diante do Botafogo, também não poderá atuar.

Com isso, o Bragantino deve entrar em campo com a seguinte escalação: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran; Artur, Alerrandro e Sorriso.

Do outro lado, o Avaí também vive um jejum de três rodadas. Depois de bater o Fortaleza por 3 a 2 no dia 15 de junho, o time catarinense foi derrotado por Fluminense e Cuiabá e arrancou um empate diante do líder Palmeiras. Na tabela, a equipe ocupa o 11º lugar e soma os mesmos 18 pontos do Bragantino.

O técnico Eduardo Barroca não poderá contar com o goleiro Douglas, contundido. Ele será substituído por Vladimir. No ataque, a novidade é o retorno de Pottker após cumprir suspensao. O Avaí terá a seguinte escalação no interior paulista: Vladimir; Kevin, Arthur Chaves, Rafael Vaz e Cortez; Raniele, Eduardo e Bruno Silva; Pottker, Bissoli e Marcinho.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: 16h30 (de Brasília) deste sábado (9)

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (CE)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Transmissão: Premiere