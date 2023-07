Botafogo vence Vasco, segue 100% em casa e mantém folga na liderança

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o Vasco por 2 a 0 no Nilton Santos, neste domingo (2), pela 13ª rodada do Brasileirão. Luis Henrique, após bela tabela com Tiquinho, abriu o placar no começo da segunda etapa. Já nos acréscimos, Carlos ampliou a vantagem.

Botafogo começou melhor e teve as principais chances na etapa inicial. Robson Bambu, do Vasco, e Rafael, do Bota, saíram machucados com menos de 30 minutos de bola rolando.

Essa é a quarta vitória seguida do Glorioso sem sofrer gol e a sexta em seis jogos como mandante. Ao todo, são 11 triunfos em 13 rodadas. A equipe segue com sete pontos de vantagem na liderança: 33 contra 26 do Grêmio. Já o Vasco, que venceu apenas duas vezes no torneio, segue no Z-4, com apenas 9 pontos.

Sem compromisso no meio da semana, os dois clubes voltam a campo apenas no próximo final de semana. O Cruz-maltino recebe o Cruzeiro no sábado (8), às 18h30, enquanto o Glorioso visita o Grêmio no domingo (9), às 18h30.

Como foi o jogo

Jogando em casa, o Botafogo dominou o Vasco na primeira etapa e teve as principais chances de abrir o placar. A oportunidade mais clara veio nos acréscimos, em um lindo voleio de Tiquinho na área.

Por outro lado, o primeiro tempo ficou marcado pelas saídas, obrigando cada treinador a queimar uma alteração. Robson Bambu, com uma torção no tornozelo, e Rafael, com dores nas costas após dividir a bola com Figueiredo, saíram com menos de 30 minutos de jogo. Figueiredo também se machucou no lance, mas conseguiu permanecer em campo até o intervalo.

Sete minutos depois do fim do intervalo, Tiquinho tabelou com Luis Henrique, que inaugurou o marcador. Em vantagem, os mandantes seguiram melhores, sendo ameaçados somente uma vez, contudo Alex Teixeira chutou em cima de Lucas Perri. Nos acréscimos, Carlos Alberto ainda anotou o segundo do Glorioso

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 VASCO

Competição: Campeonato Brasileiro - 13ª rodada

Local: Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Dia e hora: 2 de julho, domingo, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Público presente: 38.798 pessoas

Renda: R$ 2.019.825,00

Cartões amarelos: Adryelson, Orellano, Matías Segovia (BOT); Léo, Robson Bambu, Orellano, Rayan, Piton (VAS)

Gol: Luis Henrique, aos 7 minutos do segundo tempo, e Carlos Alberto, aos 50 minutos do segundo tempo, para o Botafogo.

BOTAFOGO

Lucas Perri; Rafael (Di Placido), Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Danilo Barbosa) e Eduardo (Kayque); Júnior Santos, Tiquinho Soares (Carlos Alberto) e Luís Henrique (Matías Segovia). Técnico: Cláudio Caçapa.

VASCO

Léo Jardim; Pumita, Robson Bambu (Capasso), Léo e Piton; Zé Gabriel (Eguinaldo), Marlon Gomes e Alex Teixeira (Carabajal); Figueiredo (Erick Marcus), Orellano (Rayan) e Pedro Raul. Técnico: William Batista.