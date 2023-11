Bahia x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (29), Bahia e São Paulo se enfrentam, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Premiere vai transmitir a partida.

De acordo com o GE, o Bahia vem confiante após goleada histórica por 5 a 1 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena. A equipe tricolor, porém, segue na zona de rebaixamento (está na 17ª posição, com 41 pontos) e com situação delicada. Ao menos os últimos resultados fizeram o Tricolor voltar a depender apenas de si nos três jogos finais para permanecer na Primeira Divisão.

O São Paulo também continua fazendo contas, mas em situação mais confortável. O time tem 47 pontos, na 10ª posição, e pode ser alcançado pelas equipes que estão no Z-4, ainda que as chances disso acontecer sejam pequenas. A equipe de Dorival Júnior ainda não venceu como visitante no torneio e não marca gols há três rodadas.

Escalações prováveis

Bahia - técnico: Rogério Ceni; Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido [Juba]; Rezende, Acevedo [Yago Felipe] e Thaciano; Cauly, Biel e Everaldo.

São Paulo - técnico: Dorival Júnior; Rafael, Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Wellington Rato; Lucas e Luciano.