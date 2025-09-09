   Compartilhe este texto

Atacante destaca superação no Palmeiras após lesões e mira volta

Por Folha de São Paulo

09/09/2025 12h45 — em
Esportes



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Bruno Rodrigues está próximo de retornar aos gramados pelo Palmeiras e revelou ansiedade para viver esse momento.

"Estou me sentindo muito bem mentalmente e fisicamente também, me sinto bem melhor. Eu sei o que eu passei nesse clube e todo mundo que trabalha aqui também sabe o que eu passei. É um momento muito especial para mim, só tenho que agradecer a todo mundo. Consegui ir bem no último jogo-treino, pude participar de 30 minutos e me senti muito bem. As expectativas são as melhores", disse Bruno em entrevista à TV Palmeiras.

"Minha família sabe o que eu passei, minha esposa, que está mais do meu lado. Então, estou muito ansioso, ela também está muito ansiosa, mas temos de seguir o processo do clube, do pessoal que está aqui todos os dias e sabe muito bem da minha evolução. Temos de seguir passo a passo porque não foi nada fácil passar por tudo que eu passei", acrescentou.

O jogador de 28 anos está finalizando seu processo de transição física após quase 600 dias sem jogar e já participa dos treinos com o restante do grupo. No último sábado (6), ele disputou 30 minutos de um jogo-treino entre o elenco alviverde e já treina com o restanto do elenco há algum tempo.

Abel Ferreira chegou a dizer que Bruno só voltaria no início de 2026, mas ele pode aparecer antes disso entre os relacionados da equipe. A ideia do Palmeiras é dar minutos para o atleta nos treinos para ele ganhar força, confiança e perder o medo  já que vive um longo período de inatividade.

Ele sofreu uma sofreu uma ruptura de ligamento do joelho direito, em janeiro de 2024, em seu segundo jogo com a camisa do Palmeiras e passou por uma artroscopia no início do ano passado.

Em maio, quando estava em processo final de recuperação, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em decorrência de um trauma sofrido em um jogo-treino. A segunda lesão de Bruno Rodrigues se assemelha à lesão sofrida por Ronaldo Fenômeno na Inter de Milão na temporada 1999/2000.

O atacante não entra em campo pelo Palmeiras desde o dia 24 de janeiro de 2024 (há 594 dias). Ele só fez duas partidas pelo clube: foram 45 minutos contra o Novorizontino e 60 contra a Inter de Limeira, sem gols ou assistências.

