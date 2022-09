Artilheiro, Cano faz dois e Fluminense bate o Fortaleza no Maracanã

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Assim como aconteceu nas quartas da Copa do Brasil, Fluminense e Fortaleza protagonizaram mais um grande jogo na noite deste sábado (10). E, repetindo a história do mata-mata, o time carioca também levou a melhor, ao vencer por 2 a 1 no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cano anotou os dois gols dos mandantes. O primeiro foi aos dez minutos da etapa inicial e o segundo também aos dez minutos, mas do segundo tempo.

Com a atuação deste sábado, Cano retomou a artilharia do campeonato. Aos dez minutos, ele recebeu de Ganso, arriscou de longe e ainda contou com o desvio de Titi para inaugurar o marcador. No segundo tempo, Caio Paulista soltou o pé de fora da área e parou na trave. Ligado no lance, Cano aproveitou a sobra e, com o gol vazio, marcou pela segunda vez na partida.

Galhardo descontou para o time cearense aos 5' da segunda etapa. Ele ainda teve um gol de cabeça anulado dez minutos depois, quando o árbitro Paulo Roberto Alves Junior identificar posição irregular.

O juiz anulara antes outro gol do Fortaleza, após intervenção do VAR. No fim do primeiro tempo, Zé Welison finalizara para o fundo das redes de Fábio, mas o gol pelo árbitro de vídeo que constatou falta de Thiago Galhardo na origem da jogada.

Com o triunfo, o Fluminense sobe, ao menos provisoriamente, para o terceiro lugar da tabela, com 45 pontos -um ponto a menos que o vice-líder Internacional. Depois de começar o returno vencendo cinco jogos em série, o Fortaleza perde a segunda seguida, é ultrapassado pelo rival Ceará e não consegue se distanciar da zona de rebaixamento, caindo para o 13º lugar, com 30 pontos.

As duas equipes entram em campo pela 27ª rodada do Brasileirão, no domingo (19). O Fluminense fará o clássico com o Flamengo às 16h, enquanto o Fortaleza visita o Juventude às 18h.

Contudo, antes disso, o time carioca decide uma vaga na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. O duelo acontece na Neo Química Arena nesta quinta (15), às 20h. Na ida, empate por 2 a 2.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Yago Felipe (Martinelli) e Ganso (Marrony); Matheus Martins (Willian), Arias e Cano (Felipe Melo). T.: Fernando Diniz.

FORTALEZA

Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto, Titi e Capixaba; Sasha (Hércules), Zé Welison (Pedro Rocha) e Ronald (Caio Alexandre); Galhardo, Moisés (Romarinho) e Robson (Silvio Romero). T.: Juan Pablo Vojvoda.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 19h (de Brasília) deste sábado (10)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Gols: Cano, aos 10'/1ºT e aos 10'/2ºT (FLU); Galhardo, aos 5'/2ºT (FOR).

Cartões amarelos: Robson (FOR), Arias (FLU)

Cartão vermelho: Gaston Ricardo Liendo (FOR).