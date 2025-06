Argentina lidera artilharia por países do Mundial; Brasil é o segundo

O Brasil é o segundo no ranking ao lado da França. Dos 10 gols anotados por brasileiros, apenas um foi marcado por um jogador que não atua no Brasileiro: Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns.

Os argentinos marcaram 16 gols no Mundial e têm um dos artilheiros da competição: Ángel Di María. O jogador do Benfica anotou três gols em dois jogos na competição — todos de pênalti.

