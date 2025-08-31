Amazonas perde para o Atlético-GO e segue no Z4 da Série B





Manaus/AM - O Amazonas FC perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento da Série B neste domingo (31). Jogando no estádio Antônio Accioly, a equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Atlético Goianiense, em partida válida pela 24ª rodada. Os gols do Dragão, dirigido pelo ex-técnico aurinegro Rafael Lacerda, foram marcados por Luizão e Robert.

Com 24 pontos, o Amazonas segue na 17ª posição e ainda corre risco de cair mais na tabela, já que América e Volta Redonda ainda jogarão na rodada.

Na sequência da Série B, o time terá um confronto nortista: enfrenta o Remo na próxima sexta-feira (5), às 16h (de Manaus), no estádio Carlos Zamith.