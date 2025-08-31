Flamengo leva gol de goleiro e só empata em casa com Grêmio pelo Brasileiro





O Flamengo ficou no empate em 1 a 1 com o Grêmio neste domingo (31), no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. Arrascaeta abriu o placar e chegou a 12 gols na competição, assumindo a vice-artilharia. O empate gremista veio aos 39 do segundo tempo, com Tiago Volpi convertendo pênalti.

Mesmo dominante, o Flamengo desperdiçou chances claras com Pedro e Léo Pereira, enquanto o Grêmio segurou a pressão nos minutos finais.

Com o resultado, o Rubro-Negro segue líder com 47 pontos, enquanto o Tricolor Gaúcho sobe para a 12ª posição, com 25.

Após a Data Fifa, o Flamengo enfrenta o Juventude em 14 de setembro, fora de casa. Já o Grêmio encara o Mirassol no dia 13, em Porto Alegre.