Al Hilal confirma o empréstimo de Matheus Pereira ao Cruzeiro

Além do futebol árabe, Matheus soma passagens por times da Europa. Ele atuou no Sporting e GD Chaves, ambos de Portugal, no Nuremberg, da Alemanha, e no West Bromwich Albion, da Inglaterra.

O Al Hilal não informou o tempo de contrato do empréstimo. Matheus Pereira tem vínculo com a equipe da Arábia até o fim de junho de 2026.

