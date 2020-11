Manaus: com 98% das urnas apuradas, Amazonino e David vão ao 2ª turno

Manaus/AM - Amazonino Mendes e David Almeida se enfrentam no segundo turno. Com 98% das urnas apuradas, Amazonino aparece com 23,91%, seguido de David, com 22,35%.

José Ricardo foi o terceiro mais votado, com 14,30%. Ricardo Nicolau teve 12,08% dos votos.

Confira o resultado das urnas apuradas a 98%



– AMAZONINO MENDES (Podemos) Votação - 230.738 · 23,91%

– DAVID ALMEIDA (AVANTE) Votação - 215.644 · 22,35%

– JOSE WENDLING (Partido dos Trabalhadores) Votação - 137.988 · 14,30%

– RICARDO NICOLAU (Partido Social Democrático) - Votação - 116.562 · 12,08%

– CORONEL MENEZES (Patriota) Votação - 109.325 · 11,33%

– ALBERTO NETO (REPUBLICANOS) Votação - 75.289 · 7,80%

– ALFREDO NASCIMENTO (Partido Liberal) Votação - 31.225 · 3,24%

– ROMERO REIS (Partido Novo) Votação - 28.764 · 2,98%

– CHICO PRETO (Democracia Cristã) Anulado Sub Judice - Votação 15.911 · 1,65%

– MARCELO AMIL (Partido Comunista do Brasil - Votação 2.794 · 0,29%

- GILBERTO VASCONCELOS (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) - Votação 736 · 0,08%