Veja o resultado das eleições nas principais cidades do Amazonas

Manaus/AM - O primeiro turno das eleições para escolher prefeitos e vereadores aconteceu neste domingo (15), em todo Brasil, com exceção apenas de Macapá, no Amapá, depois de ser adiado em decorrência do apagão de energia elétrica que ocorre no estado desde o início do mês.

Com 100% das urnas apuradas, confira os nomes dos prefeitos eleitos nos principais municípios do estado. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Presidente Figueiredo: Patrícia Lopes (MDB) 5.134 votos

Iranduba: Augusto Ferraz (DEM) 41,98 % - 11.732 VOTOS

Manacapuru: Beto D'angelo (Republicanos) 47,73 % - 25.766 VOTOS

Novo Airão: Frederico Junior (PSC) 64,51 % - 5.639 VOTOS

Rio Preto da Eva: Anderson Souza (PP) 70,43 % - 9.281 VOTOS

Silves: Professor Paulino Grana (PSDB) 41,41 % - 2.587 VOTOS

Parintins: Bi Garcia (DEM) 65,65 % - 32.778 VOTOS

Autazes: Andreson Cavalcante (PSC) 42,22 % - 9.101 VOTOS