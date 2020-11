Registro de candidaturas ao Executivo municipal em Manaus aumenta 4,3%

Manaus/AM - O registro de candidaturas para o Executivo municipal este ano aumentou 4,3% em comparação ao último pleito (1.392), quando foram notificados 1.338 pedidos, conforme sistema de dados cruzados disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



O Partido dos Trabalhadores (PT), Avante e Patriota representaram as três principais siglas de candidatos a prefeito e vereador, com pouca margem de diferença (64 no primeiro caso e 63 para o segundo e terceiro colocados, respectivamente, o que representa 4,60% e 4,53% do total).



12 registros de candidatura foram cassados ou indeferidos por ausência de requisito de registro.



A iniciativa feminina assinalou apenas 31% das candidaturas em todos os cargos na capital, com faixa etária predominante entre 45 a 49 anos. A maioria dos candidatos se declarou parda (68,97%), tem escolaridade superior completa (43,53%). Empresários, advogados e estudantes foram algumas das ocupações mais citadas no levantamento.