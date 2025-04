Trump eleva para 125% tarifas sobre China e anuncia redução de taxas recíprocas

PELOTAS, RS (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (9) que irá aumentar as tarifas sobre a China para 125% e pausar as tarifas recíprocas sobre os outros países. A tarifa global de 10%, na qual o Brasil está inserido, será mantida.

