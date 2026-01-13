Ibovespa recua nos primeiros negócios com inflação nos EUA no radar





SÃO PAULO, 13 Jan (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta terça-feira, enquanto agentes financeiros aguardam a divulgação de dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos.

Às 10h06, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,32%, a 162.632,04 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de fevereiro, perdia 0,64%.

(Por Paula Arend Laier)