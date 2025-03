'Todo governo responsável deve tentar manter inflação sob controle', diz Malan na CasaFolha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPREES) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está preocupado com o custo dos ovos, e com razão, já que o preço do produto subiu mais de 15% no último mês.

Diversos fatores contribuem para essa alta, que afeta outros países até com mais intensidade. Mas, por trás de todos eles --e de qualquer processo inflacionário--, há um mecanismo em comum, que o economista Pedro Malan explica na CasaFolha, a plataforma de cursos online lançada pela Folha.

"A inflação é sempre o resultado de algum descompasso entre a expansão da demanda e a capacidade produtiva da economia", diz em aulas exclusivas no site casafolhasp.com.br. Malan foi presidente do Banco Central de 1993 a 1994 e ministro da Fazenda de 1995 a 2002, nos governos de Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Chamado "Uma nova visão sobre a economia", seu curso está disponível na CasaFolha desde o lançamento da plataforma, em setembro do ano passado. Antecede, portanto, a discussão atual sobre os ovos. Mas a lógica que explica o processo de alta dos produtos não muda. Assim como não muda a preocupação com suas consequências.

"Do ponto de vista social, o pior imposto que a sociedade pode impor sobre os seus mais pobres e mais vulneráveis é uma inflação alta, crônica e crescente, porque ela significa a erosão do poder de compra do salário do trabalhador", diz Malan, um dos responsáveis pelo Plano Real, que acabou com inflação de quase 5.000% ao ano.

Os mais ricos, continua o ex-ministro, conseguem se defender da inflação com seus investimentos, por exemplo, mas os mais pobres não têm esse tipo de margem.

"Portanto, é uma medida profundamente injusta do ponto de vista distributivo. E é a razão pela qual todo governo responsável tem obrigação de tentar manter a inflação sob controle e uma situação fiscal sustentável."

A discussão sobre inflação está em uma das aulas de Malan na CasaFolha

Além disso, novos conteúdos são incorporados todos os meses. No dia 23 deste mês, por exemplo, será lançado um curso de escrita criativa com o escritor Itamar Vieira Junior, autor de "Torto Arado" e "Salvar o Fogo", livros que somam mais de 1 milhão de cópias vendidas e venceram diversos prêmios literários.

Todas as aulas podem ser acompanhadas por membros da CasaFolha.

Quem já é assinante da Folha não precisa de uma nova assinatura

No curso sobre economia, Malan explica algumas tríades que, nas suas palavras, "foram muito importantes na minha vida, desde o início, e continuam sendo até hoje a maneira pela qual eu olho o Brasil e seu futuro".

O ex-ministro conta que percebeu em seu curso universitário, no começo dos anos 1960, que política, economia e sociedade não são campos distintos: cada uma dessas esferas sofre pressões derivadas das outras duas.

Outras duas tríades que Malan explora na CasaFolha têm a ver com o tempo: o curto, o médio e o longo prazo, de um lado, e o passado, o presente e o futuro, de outro. Dizendo-se fascinado por história, o ex-ministro afirma que a condição necessária para vislumbrar os futuros possíveis é saber como o passado nos trouxe até o momento presente.

O economista ainda menciona a tríade formada pela dimensão nacional, regional e global. "Nenhum país é uma ilha", diz, e o Brasil tem pretensões legítimas de ter peso no mundo --completa ele.

No curso, Malan também mostra como essas análises se aplicam a momentos decisivos da história recente, como a negociação da dívida externa brasileira (quando ele precisou conciliar os interesses de mais de 800 credores), o Plano Real e a criação do tripé macroeconômico, entre outros --o ex-ministro esteve na linha de frente em todos eles.

