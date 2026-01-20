   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Wall Street cai em meio à liquidação global por ameaças de tarifas de Trump sobre Groenlândia

Por Reuters

20/01/2026 17h18 — em
Economia



Por David French

20 Jan (Reuters) - Os três principais índices de Wall Street fecharam em queda nesta terça-feira, juntando-se a outros mercados acionários globais em uma ampla liquidação desencadeada por preocupações de que novas ameaças de tarifas do presidente Donald Trump contra a Europa podem sinalizar uma nova volatilidade do mercado.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 2,04%, para 6.798,48 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 2,38%, para 22.955,94 pontos. O Dow Jones caiu 1,76%, para 48.490,15 pontos.

