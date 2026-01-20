Ibovespa renova recorde com apoio de blue chips e encosta em 166.500 pontos





SÃO PAULO, 20 Jan (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira, renovando máximas perto dos 166.500 pontos, com o desempenho robusto de blue chips como Vale e Itaú ajudando a descolar o pregão brasileiro do viés negativo de mercados acionários no exterior, onde o clima segue tenso após novas ameaças de tarifas dos Estados Unidos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 0,82%, a 166.198,59 pontos, segundo dados preliminares, após ter marcado 166.467,56 no melhor momento, recorde intradia. Na mínima, registrada pela manhã, quando o exterior ainda pressionava, apurou 163.574,67 pontos.

O volume financeiro na bolsa somava R$21,2 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)