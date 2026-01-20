   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Ibovespa renova recorde com apoio de blue chips e encosta em 166.500 pontos

Por Reuters

20/01/2026 17h06 — em
Economia



SÃO PAULO, 20 Jan (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira, renovando máximas perto dos 166.500 pontos, com o desempenho robusto de blue chips como Vale e Itaú ajudando a descolar o pregão brasileiro do viés negativo de mercados acionários no exterior, onde o clima segue tenso após novas ameaças de tarifas dos Estados Unidos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 0,82%, a 166.198,59 pontos, segundo dados preliminares, após ter marcado 166.467,56 no melhor momento, recorde intradia. Na mínima, registrada pela manhã, quando o exterior ainda pressionava, apurou 163.574,67 pontos.

O volume financeiro na bolsa somava R$21,2 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)

Bastidores da Política - Discurso ambiental é sádico e imoral Bastidores da Política
Discurso ambiental é sádico e imoral

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


20/01/2026

Wall Street cai em meio à liquidação global por ameaças de tarifas de Trump sobre Groenlândia

20/01/2026

Dólar à vista fecha em alta de 0,29%, a R$5,3802 na venda

20/01/2026

Lutnick espera que crescimento dos EUA no 1º trimestre seja superior a 5% e alerta UE contra retaliações

20/01/2026

Ibovespa renova máximas e ronda 166.500 pontos com melhora de Vale e Itaú

20/01/2026

Alemanha reduzirá previsão de crescimento do PIB em 2026 para 1,0%, segundo fonte

20/01/2026

Precisamos evitar uma guerra comercial por causa da Groenlândia, diz diretora-geral da OMC

20/01/2026

Wall Street cai para nível mais baixo em quase três semanas com disputa sobre Groenlândia

20/01/2026

Ibovespa ensaia melhora com Sabesp entre suportes em meio a exterior desfavorável

20/01/2026

B3 diz que estrangeiro movimentou mais de R$2,8 tri em ações no mercado à vista em 2025

20/01/2026

Wall Street cai com impasse entre EUA e Groenlândia

20/01/2026

CVM sugere manter “competências legais vigentes” após Haddad falar em transferir atribuições ao BC

20/01/2026

China diz que nunca buscou superávit comercial e promete expandir importações

20/01/2026

Ibovespa recua com aversão a risco no exterior

20/01/2026

Trump pode chegar a decisão sobre chair do Fed já na próxima semana, diz Bessent

20/01/2026

China tem que encontrar equilíbrio certo entre demanda e oferta, diz presidente Xi

20/01/2026

Bessent descarta possível uso de ferramenta de coerção pela UE

20/01/2026

Trump pode chegar a decisão sobre chair do Fed já na próxima semana, diz Bessent

20/01/2026

Novas tarifas terão impacto moderado sobre a inflação na Europa, diz Villeroy

20/01/2026

China nunca buscou deliberadamente um superávit comercial, afirma vice-premiê

20/01/2026

Confiança dos investidores alemães sobe mais do que o esperado em janeiro, segundo ZEW

20/01/2026

China planeja novas medidas para estimular consumo nos próximos cinco anos

20/01/2026

Secretário do Tesouro dos EUA minimiza "histeria" sobre Groenlândia

20/01/2026

China mantém taxas de empréstimos pelo oitavo mês consecutivo

20/01/2026

Ações da China caem devido a medidas regulatórias; Hong Kong recua

19/01/2026

Banco do Brasil aprova payout de 30% para 2026

19/01/2026

Ibovespa fecha quase estável e com volume reduzido em pregão sem EUA

19/01/2026

Ibovespa fecha quase estável e com volume reduzido em pregão sem EUA

19/01/2026

Ministros da zona do euro escolhem croata Vujcic como novo vice-presidente do BCE

19/01/2026

Chair do Fed participará da argumentação na Suprema Corte sobre caso Cook, informa AP News


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!