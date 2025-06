Polícia Federal faz operação contra quadrilhas que roubam BPC e fraudam perícia médica do INSS

O BPC é um auxílio pago mensalmente pelo INSS a idosos a partir de 65 anos ou pessoas com deficiências de qualquer idade que atendam as exigências previstas na Loas (Lei Orgânica de Assistência Social).

Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça Federal autorizou o bloqueio de bens e valores dos investigados no valor de R$ 9 milhões. Os investigados poderão responder por estelionato majorado, associação criminosa e outros crimes que surgirem no curso das apurações.

As investigações apontam para a existência de um suposto grupo criminoso que atuava na obtenção fraudulenta do benefício por meio de agenciadores que cooptavam idosos venezuelanos ainda na Venezuela, falsificavam documentos e cadastros para garantir o acesso ao BPC. Após isso, muitos retornavam ao país de origem, mas continuavam recebendo o benefício irregularmente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PF (Polícia Federal) deflagrou, nesta terça-feira (10), a Operação Insano 3, que busca aprofundar as investigações sobre a atuação de intermediários na apresentação de documentos médicos falsos para obtenção indevida de benefícios assistenciais junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

