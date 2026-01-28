BC mantém Selic em 15% e prevê corte em março, mas promete seguir com "restrição adequada"





Por Bernardo Caram

BRASÍLIA, 28 Jan (Reuters) - O Banco Central decidiu nesta quarta-feira manter a taxa Selic em 15% ao ano, em decisão unânime de sua diretoria, e indicou que iniciará um ciclo de corte de juros em março, mas enfatizou que manterá "a restrição adequada" para levar a inflação à meta de 3%.

Em comunicado, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC disse que a estratégia em curso tem se mostrado adequada para levar a inflação à meta, prevendo uma "calibração do nível de juros" diante do ambiente de inflação menor e transmissão mais evidente da política monetária.

"O Comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião, porém reforça que manterá a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta", disse o comitê em comunicado.

A autarquia enfatizou que o compromisso com a meta impõe serenidade em relação ao ritmo e à magnitude do ciclo, que dependerão da evolução de fatores que permitam maior confiança no atingimento do alvo para a inflação no horizonte relevante da política monetária.

O BC melhorou nesta quarta sua projeção de inflação para 2026 em relação a dezembro, de 3,5% para 3,4%, considerando o cenário de referência, que segue projeções de mercado para os juros. No entanto, em relação ao terceiro trimestre de 2027, atual horizonte relevante da política monetária, a expectativa foi mantida em 3,2%.

Para fazer as projeções do cenário de referência, o Copom considerou uma taxa de câmbio que parte de R$5,35, mesmo patamar usado na reunião de dezembro.

A reunião deste mês do Copom foi realizada por apenas sete dos nove membros, após a saída de Diogo Guillen da diretoria de Política Econômica e de Renato Gomes da diretoria de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, que tiveram mandatos encerrados em dezembro. O governo ainda não indicou novos nomes para os cargos.

A decisão desta quarta veio em linha com a expectativa de mercado captada em pesquisa da Reuters, na qual 32 dos 35 economistas entrevistados projetavam que o BC manteria a Selic em 15% neste mês.

