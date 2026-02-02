   Compartilhe este texto
BNDES aprovou R$1,3 bi para mais de 1.000 caminhões em programa de renovação de frota

Por Reuters

02/02/2026 13h22 — em
Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO, 2 Fev (Reuters) - O BNDES já aprovou R$1,3 bilhão para financiar a compra de caminhões novos no âmbito de programa de renovação da frota lançado pelo governo federal em dezembro, informou o banco de fomento nesta segunda-feira.

O banco realizou 1.152 operações de financiamento com valor médio de R$1,1 milhão. Cada operação pode envolver mais de um veículo.

A linha do banco faz parte do Move Brasil, programa lançado em dezembro pelo governo federal para incentivar troca de veículos pesados mais antigos por novos. A linha tem recursos totais de R$10 bilhões, dos quais R$1 bilhão para caminhoneiros autônomos e cooperados.

O banco informou que já aderiram ao programa de renovação de caminhões empresas de transporte, cooperados e caminhoneiros em 532 municípios de todas as regiões do país.

"Com esse programa...caminhoneiros, cooperados e empresas transportadoras têm agora condições mais competitivas para trocar veículos antigos e mais poluentes por caminhões novos ou seminovos, mais seguros e eficientes", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em comunicado à imprensa.

Dos recursos do programa, R$6 bilhões são do Tesouro e o restante captado pelo BNDES. A taxa de juros é de entre 13% e 14% ao ano. O programa oferece um prazo de pagamento de até 60 meses, com carência de até 6 meses.

Mais cedo, dados compilados pela consultoria especializada K.Lume indicaram queda de 25,6% nas vendas de veículos pesados - caminhões e ônibus - em janeiro ante o mesmo mês de 2025.

Bastidores da Política - 'Violência' no parto ou medida para salvar vidas? Bastidores da Política
'Violência' no parto ou medida para salvar vidas?

