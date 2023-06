Outlook apresenta instabilidade nesta segunda

No Twitter, usuários estrangeiros também reclamam de problemas com a plataforma de emails.

Segundo o site Downdetector, que registra casos de falhas em sites e aplicativos, os problemas relatados com o Microsoft 365 -que também reúne serviços como OneDrive, Word e Excel- começaram por volta das 11h e atingiram seu pico às 11h41, com mais de 1.500 notificações.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Usuários do Outlook, serviço de emails da Microsoft, relatam nas redes sociais instabilidade com a plataforma nesta segunda-feira (5).

