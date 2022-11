ONG lançará livro sobre experiência com empreendedores periféricos

Para o lançamento, será realizada nesta terça uma roda de conversa sobre negócios de impacto social com a participação da economista e professora Graziella Comini, da coordenadora no ICE Vivian Rubia e os empreendedores Adriana Barros, da ABarros Editora, Diego Cruz, da OKÊ Aventura, e Melissa Miranda, da Cervejaria Corisca.

O livro reúne as vivências e os aprendizados adquiridos pela ONG em 11 anos de trabalho acompanhando microempreendedores de baixa renda de periferias no Brasil. O trabalho conta com o apoio da Fundação Tide Setubal e do Instituto de Cidadania Empresarial (ICE). O ebook pode ser baixado gratuitamente no site e nas redes sociais da entidade.

