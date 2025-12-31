   Compartilhe este texto
Wall Street recua na última sessão do ano, mas fecha 2025 com forte alta anual

Por Reuters

Por Saeed Azhar e Purvi Agarwal e Nikhil Sharma

NOVA YORK, 31 Dez (Reuters) - Os principais índices de Wall Street terminaram em baixa no último pregão de 2025, mas registraram grandes ganhos anuais após um ano volátil dominado pelas incertezas tarifárias do presidente norte-americano, Donald Trump, e uma euforia em torno de ações focadas em inteligência artificial (IA).

O S&P 500 perdeu 0,74%, para 6.845,50 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,76%, para 23.241,99 pontos. O Dow Jones caiu 0,63%, para 48.063,29 pontos.

No ano, o S&P 500 ganhou 16,39%, o Nasdaq subiu 20,36% e o Dow Jones avançou 12,97%. 

A valorização foi impulsionada por um apetite insaciável por ações de inteligência artificial que levou os três índices a recordes neste ano.

Os setores de energia e de tecnologia estiveram entre os de pior desempenho.

"Não espero que os últimos dias tenham tanta influência sobre o desempenho do próximo ano. É perfeitamente normal em qualquer mercado em alta ter momentos de custo", disse Giuseppe Sette, cofundador e presidente da Reflexivity, apontando para oportunidades de realização de lucros quando a liquidez estava baixa.

Wall Street teve uma recuperação extraordinária das mínimas de abril, quando as tarifas do "Dia da Libertação" de Trump provocaram um colapso nos mercados globais, afastaram investidores das ações dos EUA e ameaçaram o crescimento, tornando as perspectivas da taxa de juros mais incertas.

