Número de bilionários bate novo recorde no mundo, com Musk no topo

PELOTAS, RS (FOLHAPRESS) - Com Elon Musk no topo da lista, o ranking anual de bilionários da revista Forbes em 2025, publicado nesta terça-feira (1º), bateu recordes pelo segundo ano consecutivo. Além de existirem mais bilionários no mundo —este ano são 3.028, acima do recorde anterior, de 2.781 em 2024—, eles estão mais ricos do que antes.

A somatória das fortunas chega a US$ 16,1 trilhões, um aumento de quase US$ 2 trilhões em relação ao ano passado. Os Estados Unidos, que têm 7 dos 10 primeiros nomes da lista, também bateu recorde. São 902 bilionários vinculados ao país no ranking, seguidos pela China (516, incluindo Hong Kong) e Índia (205).

Mesmo com abalos recentes na Tesla, uma das principais empresas de Elon Musk, o empresário lidera com folga a lista, com uma fortuna de US$ 342 bilhões. O patrimônio de Musk o eleva para uma nova categoria de ultrarricos, chamada de superbilionários. Em ranking divulgado pelo The Wall Street Journal no mês passado, o empresário também estava no topo da lista, que reuniu 24 pessoas no mundo que se qualificam para o seleto grupo.

Musk, que também é dono da SpaceX e do X (ex-Twitter) e um dos líderes da atual administração de Donald Trump, desbancou Bernard Arnault, dono do conglomerado de luxo LVMH, que caiu do primeiro lugar em 2024 para o quinto em 2025.

Entre os dez mais ricos, a tecnologia é dominante —pelo menos seis criaram fortunas vinculadas ao setor. O segundo colocado da lista é Mark Zuckerberg, CEO e fundador da Meta, que tem patrimônio estimado em US$ 216 bi. Jeff Bezos, da Amazon, e Larry Ellison, da Oracle, aparecem a seguir. Larry Page e Sergey Brin, do Google, e Steve Ballmer, da Microsoft, completam o time de nomes do setor entre os dez mais ricos.

*

QUEM SÃO OS DEZ MAIORES BILIONÁRIOS EM 2025, SEGUNDO A FORBES

Elon Musk

Fortuna de US$ 342 bilhões

Mark Zuckerberg

Fortuna de US$ 216 bilhões

Jeff Bezos

Fortuna de US$ 215 bilhões

Larry Ellison

Fortuna de US$ 192 bilhões

Bernard Arnault e família

Fortuna de US$ 178 bilhões

Warren Buffett

Fortuna de US$ 154 bilhões

Larry Page

Fortuna de US$ 144 bilhões

Sergey Brin

Fortuna de US$ 138 bilhões

Amancio Ortega

Fortuna de US$ 124 bilhões

Steve Ballmer

Fortuna de US$ 118 bilhões

*

A primeira mulher a figurar na lista é Alice Walton, herdeira do Walmart, na 15ª posição, com fortuna de US$ 101 bi.

Do Brasil, 55 nomes compõem a lista —abaixo dos 69 do ano passado. O mais bem colocado é, pelo segundo ano consecutivo, o cofundador do Facebook, Eduardo Saverin. Ele ocupa a posição 51 do ranking geral, com patrimônio de US$ 34,5 bi.

Vicky Safra, radicada no Brasil e herdeira da fortuna do banqueiro Joseph Safra, e o megainvestidor Jorge Paulo Lemann também repetem, respectivamente, os postos de 2º e 3º mais ricos do país.

*

QUEM SÃO OS DEZ MAIORES BILIONÁRIOS BRASILEIROS, SEGUNDO A FORBES

Eduardo Saverin

Fortuna de US$ 34,5 bilhões

Vicky Safra e família

Fortuna de US$ 20,7 bilhões

Jorge Paulo Lemann

Fortuna de US$ 17 bilhões

David Velez e família

Fortuna de US$ 10,7 bilhões

Carlos Alberto Sicupira

Fortuna de US$ 7,6 bilhões

André Esteves

Fortuna de US$ 6,9 bilhões

Fernando Roberto Moreira Salles

Fortuna de US$ 6,5 bilhões

Miguel Krigsner

Fortuna de US$ 6,1 bilhões

Pedro Moreira Salles

Fortuna de US$ 6,1 bilhões

Alexandre Behring

Fortuna de US$ 5,7 bilhões