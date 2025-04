Lira será relator da reforma do IR na Câmara

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), escolheu o ex-presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), como relator do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês.

A medida foi enviada ao Congresso pelo governo Lula (PT) e vai beneficiar a classe média, num momento de queda da popularidade do presidente, inclusive perante este grupo da população.

Estavam cotados para a relatoria o líder do MDB, Isnaldo Bulhões (AL), e o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Mas, segundo a reportagem apurou, Motta disse a aliados que escolheu Lira para a missão.

Integrantes do governo já sinalizavam, desde a semana passada, que a relatoria deveria ficar com um nome do centrão, apesar de a esquerda também pleiteá-la. O gesto é importante para manter influência sobre o texto, a praticamente um ano da eleição.

Cerca de 10 milhões de contribuintes que hoje pagam o imposto ficarão isentos. Quem ganha até R$ 7.000 mensais ainda precisará recolher o tributo, mas terá um desconto para pagar menos.

Tanto Motta quanto Lira e Isnaldo chegaram no último final de semana de uma viagem ao Japão, acompanhando o presidente Lula (PT).

Se confirmada, a indicação de Lira para a relatoria do IR, o mais importante projeto do governo na Câmara neste ano, será uma sinalização clara de que ele não deve ir para nenhum ministério na gestão Lula. E, com isso, seguirá na Casa tenho forte influência sobre o centrão.

Lira foi crítico à articulação política do governo durante o seu mandato à frente da Câmara e não tinha uma relação próxima a Lula como o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Mas ao deixar o cargo, o ex-presidente da Casa passou a ser cotado para assumir um posto na reforma ministerial, que, até hoje, só contemplou o PT nas mudanças.

Como a Folha de S.Paulo mostrou, o presidente Lula sinalizou a aliados que vai procurar dirigentes partidários e integrantes da cúpula do Congresso Nacional a partir desta semana para avançar com as negociações de uma reforma ministerial em seu governo.

Apesar de até mesmo auxiliares do petista não arriscarem precisar o alcance dessas trocas na Esplanada, há uma expectativa de que essa conversas possam destravar as negociações -que se arrastam há meses.