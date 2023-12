Herdeira da L'Oréal é a primeira mulher a acumular mais de R$ 485 bilhões

A empresária herdou a participação e o título de mulher mais rica do mundo de sua mãe, Liliane Bettencourt, falecida em 2017. No mês passado, a Netflix lançou o documentário "L'Affaire Bettencourt", que retrata alguns dos escândalos familiares.

Françoise e sua família possuem 34,7% do capital social da L'Oreal. A família detém a maior parte das ações da empresa, de acordo com seu relatório financeiro anual de 2022.

As ações da empresa bateram recorde ontem após o anúncio. A L'Oréal fechou o dia com a cotação em R$ 2419,92 na bolsa de valores de Paris.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A herdeira da L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, é a mulher mais rica do mundo com uma fortuna avaliada em aproximadamente R$ 485 bilhões.

