Nilton Lins

Haddad diz que aporte avaliado para Correios pode ser inferior a R$6 bi

Por Reuters

08/12/2025 19h56 — em
Economia



8 Dez (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que o aporte avaliado pelo Tesouro Nacional para os Correios pode ser inferior a R$6 bilhões e que, apesar de ser uma das opções em análise, um empréstimo não é a única alternativa em estudo.

"(Vai ser) um valor inferior a esse (R$6 bilhões), pelo que eu sei, que é o que está sendo aventado, mas não está decidido", disse em entrevista a jornalistas na saída da Fazenda, após reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O ministro disse ainda que, no encontro, sentiu "firmeza" por parte de Motta para que seja votado na terça-feira o projeto de lei que endurece a cobrança sobre empresas que estão reiteradamente inadimplentes com o pagamento de impostos, os chamados devedores contumazes, e na quarta-feira o Projeto de Lei Complementar 108/2024, que estabelece o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, previsto na reforma tributária, e suas normas.

(Por Victor Borges; Edição de Igor Sodré)

Nova descoberta reforça importância da Amazônia para o mundo

Foto: Agência Brasil

Foto: Pixabay

Foto: Divulgação

