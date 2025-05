Greg Abel se manterá fiel à filosofia de investimentos de Buffett, diz especialista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mercado pode até especular com a saída de Warren Buffett do comando da Berkshire Hathaway no final do ano, mas é pouco provável que a aposentadoria do oráculo de Omaha mude a forma do conglomerado de mais de US$ 1 trilhão fazer negócios.

A avaliação é de William Castro Alves, estrategista-chefe da corretora Avenue, sediada em Miami, que afirma que o sucessor indicado por Buffett, o diretor de operações Greg Abel, já vinha supervisionando a Berkshire ao lado do investidor mais famoso do mundo.

Fã de Buffett, ele estava neste sábado (2) na feira anual da empresa, conhecida como "Woodstock dos Capitalistas", onde o megainvestidor anunciou seu afastamento.

"O Greg Abel bebeu muito na fonte da forma de pensar os investimentos do Buffett, e deixou claro que vai se manter fiel à filosofia da Berkshire, que foi traçada por décadas", afirma. "É claro que você pode treinar com o Pelé todo dia, e que isso não te fará o Pelé. Mas você aprende bastante", brinca.

Ao longo de 60 anos, a Berkshire Hathway foi transformada por Buffett de uma companhia têxtil falida em uma gigante dona de 189 empresas, com negócios em todos os setores da economia americana.

É formada por diferentes divisões: uma operação de seguros, outra de energia e indústria (com ferrovias, empresas de linhas de transmissão, geração de energia e petróleo), empresas fechadas e ativos listados em Bolsa.

"A filosofia da Berkshire é aplicar em empresas em patamar atrativo de valuation [processo para se determinar o valor justo de uma ação] que estão em segmentos mais maduros. São modelos de negócio já testados, que todo mundo entende, e que ao mesmo tempo possuem vantagens competitivas que as protegem", explica Alves.

A Berkshire concentra seus investimentos em ações de relativamente poucas empresas. Dados do último balanço da empresa, de 31 de março deste ano, mostram que as cinco maiores participações da Berkshire representam 69% do valor total das ações. Na lista, estão a American Express, Apple, o Bank of America, a Coca-Cola e a Chevron.

"O Buffett prova a ideia do investimento de longo prazo, e apresenta uma taxa de retorno que é o dobro da média do S&P 500 [índice americano de ações]. Outros investidores até conseguiram mais, mas não por tanto tempo", diz Alves.

Apesar de ser a quinta pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 166,4 bilhões, Buffett mantém hábitos frugais e mora na mesma casa de cinco quartos em Omaha desde 1958.

RAIO-X DA BERKSHIRE HATHAWAY

- Avaliada em US$ 1,1 trilhão

- Dona de 189 empresas, é dividida em operações de seguros, energia e indústria, participação em empresas fechadas e ativos listados em Bolsa

- Suas cinco principais ações são American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola e Chevron