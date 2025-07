Governo de SP anuncia R$ 1,5 bilhão em crédito de ICMS para exportadores afetados por tarifas

SÃO PAULO

Estado também vai ampliar linha de crédito Giro Exportador em R$ 200 milhões

(FOLHAPRESS) Em 31/07/2025 09h17

O governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (31) a liberação de R$ 1,5 bilhão em créditos acumulados de ICMS para exportadores de produtos impactados pelas tarifas de Donald Trump. O estado é o principal exportador para os Estados Unidos, embora alguns de seus principais produtos ficaram de fora do escopo da taxação.

A liberação dos créditos de ICMS, por meio do programa ProAtivo, será destinada prioritariamente a contribuintes exportadores que possuam créditos acumulados aptos à transferência. De acordo com o governo, a iniciativa visa garantir liquidez às empresas paulistas com atuação no mercado externo, especialmente àquelas com maior valor agregado na produção.

Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo Sérgio Andrade A imagem mostra um grande edifício governamental com uma fachada simétrica. O prédio possui várias janelas e uma entrada central, com um emblema ou brasão na parte superior. À frente do edifício, há um gramado verde bem cuidado e algumas árvores. O céu está claro e ensolarado, proporcionando uma boa visibilidade do edifício. **** Cada empresa poderá solicitar até R$ 120 milhões, e os pedidos aprovados serão atendidos em até 10 parcelas. O cronograma de liberação terá início em setembro deste ano.

Ainda nesta quinta, o governo paulista anunciou a ampliação da linha de crédito Giro Exportador, que passa de R$ 200 milhões para R$ 400 milhões. O programa foi criado há uma semana, já direcionado aos setores com relações comerciais com os americanos -ele prevê empréstimos com juros a partir de 0,27% ao mês mais IPCA, principal índice de inflação no país; a carência é de 12 meses.

Com o anúncio, São Paulo se junta a outros estados que anunciaram, ainda na quarta (30), programas de auxílio a empresários impactados pelas tarifas de Trump.

Os três principais exportadores de São Paulo para os Estados Unidos, os setores de aviação, petróleo e suco de laranja, ficaram de fora da taxação de Trump. A carne bovina e o café, no entanto, outros importantes exportadores, serão alvos das taxas de 50% a partir da próxima quarta (6).

