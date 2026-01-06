Ações de chips de Wall Street saltam com otimismo sobre IA e Dow Jones fecha em recorde
Por Reuters
06/01/2026 17:16:05
06/01/2026 17h16 — em
Economia
Por Noel Randewich
6 Jan (Reuters) - Wall Street encerrou em alta nesta terça-feira, conforme ações de chips subiram devido ao otimismo renovado em relação à inteligência artificial, enquanto a Moderna avançou e o índice Dow Jones atingiu um recorde.
De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,61%, para 6.944,97 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,63%, para 23.543,22 pontos. O Dow Jones subiu 1,00%, para 49.466,30 pontos.
ASSUNTOS: Economia