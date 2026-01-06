   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Ibovespa fecha em alta com maior apetite ao risco; Vale e bancos avançam

Por Reuters

06/01/2026
Economia



Por Igor Sodre

SÃO PAULO, 6 Jan (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta firme nesta terça-feira, impulsionado pelo ambiente global mais favorável a ativos de risco, tendo também como suporte ganhos de ações de peso do índice, como Vale e papéis do setor financeiro, que tiveram mais uma sessão positiva.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,11%, a 163.663,88 pontos, após marcar 161.869,76 na mínima e 164.135,03 na máxima do dia. O volume financeiro somou R$24,8 bilhões.

Com a diminuição de temores em relação a possíveis desdobramentos econômicos do ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela que capturou o presidente do país, Nicolás Maduro, no fim de semana, investidores voltam a direcionar atenções para a agenda de indicadores e para a busca de pistas sobre os rumos da política monetária, tanto localmente quanto no exterior.

Na cena local, as atenções desta semana se voltam para os dados da indústria e, principalmente, os números do IPCA de dezembro e da inflação acumulada em 2026, que saem sexta-feira.

No exterior, o foco será o relatório mensal de emprego dos EUA, que será divulgado na sexta-feira, e é considerado crucial na avaliação das perspectivas para a política monetária do Federal Reserve.

Nesse ambiente, analistas do Itaú BBA afirmaram que o Ibovespa mantém a expectativa de buscar as resistências em 163.100 e 165.000 pontos.

"O Ibovespa segue em tendência positiva e o próximo ponto de atenção é observar se o movimento terá força para renovar as máximas de 2025, tanto nos índices quanto nas ações", escreveram os analistas do BBA em relatório enviado a clientes nesta terça-feira.

DESTAQUES

- VALE ON valorizou 3,76%, em linha com o avanço dos futuros do minério de ferro, que atingiram pico em mais de cinco meses, sustentado pela demanda resiliente na China, principal consumidor.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançou 0,60% e BRADESCO PN subiu 0,58%. BANCO DO BRASIL ON teve alta de 1,1%, e BTG PACTUAL UNIT teve ganho de 1,32%. SANTANDER BRASIL UNIT foi a exceção, mostrando oscilação negativa de 0,06%.

- PETROBRAS PN recuou 1,85%, em linha com as perdas dos preços do petróleo no exterior. Durante a tarde, a companhia informou que paralisou temporariamente atividades exploratórias de petróleo e gás na Bacia da Foz do Rio Amazonas, em águas profundas do Amapá, após uma vazamento de fluido de perfuração do poço no domingo.

- AXIA ON subiu 3,4%, tendo chegado a liderar os ganhos do Ibovespa ao longo da sessão, após o JPMorgan revisar projeções para a ação. "Com base em nossas estimativas, as ações ainda são negociadas com desconto em relação às concessionárias integradas e oferecem um dos maiores potenciais de valorização em nossa cobertura", disse o JPMorgan em relatório.

- ENEVA ON subiu 1,34%. A companhia informou nesta terça-feira que concluiu em dezembro suas primeiras operações de importação de gás natural da Argentina, ampliando a diversificação da carteira de suprimento da companhia no Brasil, segundo comunicado.

- VIVARA ON caiu 3,19%, liderando as perdas do índice, "em função da pressão vendedora no segmento de varejo e desempenho técnico de curto prazo atualmente desfavorável, refletindo menor interesse dos investidores", disse Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos.

- HAPVIDA ON disparou 8,7%, registrando a maior alta do Ibovespa na sessão, em movimento técnico tendo em vista as quedas recentes.

