Gol lança novo slogan e busca reaproximação com agências de viagens após deixar recuperação judicial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Semanas depois de anunciar a saída do processo de Chapter 11 (equivalente à recuperação judicial no Brasil) nos Estados Unidos, a Gol lançou um novo slogan, deu início a uma campanha com foco em inteligência artificial e realizou encontro com agências de viagens corporativas.

Segundo a empresa, os esforços marcam um "novo momento" da companhia aérea, após o processo na Justiça americana.

No fim de junho, a Gol convidou a Abracorp, associação que representa as agências de viagens corporativas, para um encontro com o CEO da empresa, Celso Ferrer, e outros diretores na nova sede da companhia aérea, na zona sul da capital paulista.

À reportagem o diretor-executivo da Abracorp, Douglas Camargo, disse que o encontro foi uma celebração da saída da empresa da recuperação judicial, processo que era motivo de preocupação para a entidade. Segundo ele, a Gol tem buscado reaproximação com os parceiros comerciais.

"Acaba acontecendo um distanciamento natural, porque eles ficam um pouco mais amarrados em processos [do Chapter 11]. Com essa saída, essa reaproximação já está acontecendo", afirma.

Segundo a Abracorp, a Gol anunciou no encontro a renovação do contrato de patrocínio com as agências da associação.

Na ocasião, a companhia aérea também apresentou às agências de viagens sua nova campanha, lançada na semana passada, que tem como slogan a frase "Inteligência faz a gente voar".

Como parte da iniciativa, a Gol lançou uma nova plataforma de busca em seu site, que oferece opção de pesquisa otimizada com inteligência artificial. Por meio da ferramenta, o cliente pode receber dicas de roteiro e saber como estará o clima no período de viagem selecionado, por exemplo.

A campanha é comandada por Patricia Pessoa, diretora de marketing da Gol, que chegou à companhia em janeiro. Ela diz que a recuperação judicial não afetou as vendas da empresa.

"A marca está vindo de um momento de uma pequena turbulência. A gente está num momento muito propício mesmo para falar dessa nova fase da Gol, de crescimento, de efetiva fortaleza no mercado brasileiro. Essa campanha pedia um posicionamento novo", diz à reportagem.

A Gol anunciou a saída do Chapter 11 no começo de junho. Durante o processo de recuperação judicial, que teve início em janeiro de 2024, a companhia levantou US$ 1,9 bilhão em financiamento.

Antes da Gol, a Latam já havia entrado no Chapter 11. Em maio de 2020, o Grupo Latam comunicou ao mercado que a companhia e suas afiliadas no Chile, Peru, Colômbia, Equador e Estados Unidos recorreriam à proteção contra falência nos EUA. Inicialmente, as afiliadas na Argentina, no Brasil e no Paraguai não foram incluídas no documento. No entanto, em julho do mesmo ano, a Latam Brasil anunciou o pedido de recuperação judicial à Justiça americana.

Mais recentemente, em maio deste ano, a Azul anunciou a entrada no Chapter 11. A companhia disse esperar concluir o processo até o começo de 2026.