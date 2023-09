Entenda como funcionam os clubes de viagem por assinatura, alternativa a pacotes flexíveis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Planejar uma viagem possivelmente tornou-se uma preocupação para muitos que procuram alternativas mais em conta para aproveitar as férias desde que o modelo de negócio de empresas como a 123milhas e a Hurb, antigo Hotel Urbano, entrou em crise.

Uma alternativa mais segurado, que pode caber no bolso do consumidor, são os serviços de assinaturas de viagem.

As duas empresas tinham modelos de pacotes flexíveis, com venda de passagem e/ou pacotes sem data, a preços promocionais, em que o consumidor escolhe o destino e indica um prazo preferencial para a viagem, sem saber exatamente que dia e que hora poderá viajar.

Já as assinaturas de viagem —ou clube de viagem— funcionam de forma similar a uma conta-poupança: o cliente paga um valor mensal à empresa de viagem e este pagamento fica "depositado ", tornando-se saldo para ser usado quando o consumidor quiser.

Segundo Marcelo Oliveira, assessor jurídico da Abav (Associação Brasileira de Agências de Viagens), planos de assinaturas de viagem podem ter um grau maior de confiança, mas, segundo ele, é importante o consumidor entender o serviço contratado.

"Eu acho que a consciência do consumidor com relação ao modelo que ele está adquirindo é importante. Nesses pacotes flexíveis não há a respectiva passagem aérea emitida para a viagem no período planejado, ou seja, o consumidor paga, mas ele não tem a correspondente documentação dos fornecedores finais deste serviço", diz ele.

Oliveira destaca que, na hora de escolher uma empresa de clube de viagens é necessário entender o histórico, as regras e ter a transparência dos fornecedores envolvidos para criar um cenário de segurança.

O Brasil possui algumas agências de viagem que atuam com serviços de assinatura, como a Stella Barros, conhecida pelos pacotes de viagens para Disney, que lançou recentemente seu próprio serviço de viagens por assinatura, além de outros clubes.

CONHEÇA OS PACOTES DE VIAGEM POR ASSINATURA

RDC VIAGENS

Fundada em 1991, a RDC Viagens oferece ao assinante serviços de hospedagem, passagem aérea, cruzeiro, locação de automóveis, ingressos de atrações, com viagens tanto no Brasil como no exterior.

Os planos oferecidos vão de R$ 268,90 a R$ 1.075,60, dependendo do número de diárias que o cliente pretende utilizar nas suas férias. Passado o período de carência (40 dias após o primeiro pagamento), o assinante já pode agendar suas viagens por meio do portal do assinante ou da central de atendimento.

A emissão de passagens e hospedagens ocorre no momento da reserva e, por isso, a viagem é garantida, sem que exista qualquer tipo de risco para nenhuma parte. As tarifas são previamente negociadas e informadas ao cliente durante a reserva. A assinatura dos serviços esta disponível para todo o Brasil.

STELLA BARROS

O Clube de Férias da Stella funciona como se fosse uma assinatura mensal, na qual todo mês o assinante tem cinco tipos de plano, de R$ 49 a R$ 999. Cada um deles tem desconto progressivo de acordo com o nível de plano.

O assinante pode, a qualquer momento, comprar pacotes turísticos e hotéis dentro dos que são oferecidos pela empresa. Para participar, não há taxa de adesão, fidelidade ou período de carência, ou seja, o cliente pode realizar mudança de plano ou cancelamento a qualquer momento.

No caso de cancelamento, a empresa devolve —sem taxas ou multa— 100% do dinheiro na carteira digital do assinante.

COOB+

A COOB+, empresa que atua na área há 35 anos, é uma plataforma de assinaturas de viagens na qual assinantes de todo Brasil adquirem diárias de hospedagem em mais de 1.900 hotéis no país, sem a necessidade de nenhum pagamento adicional.

As assinaturas têm quatro categorias, que oferecem desde diárias em hotéis econômicos até planos com resorts e hotéis exclusivos e internacionais. A adesão das assinaturas é anual, com prazo de até três anos para utilização.

Também é possível usar os créditos da assinatura para compra de passagens aéreas, transfers, locação de carros, passeios e etc., por meio de agências parceiras.

Em caso de cancelamento, o assinante mantém os créditos adquiridos durante a assinatura, proporcionais aos pagamentos realizados.

FÉRIAS & CO.

A Férias & Co. é um serviço de assinaturas voltadas para empresas e seus colaboradores, em que a empresa define o valor da coparticipação mensal que fará para os colaboradores que aderirem ao benefício.

A quantia é revertida 100% em créditos de viagens na plataforma para que os clientes escolham entre mais de 400 mil opções de hospedagens e passagens aéreas.

O colaborador escolhe um plano, que é somado à coparticipação da empresa, e tem 100% do valor disponível para viajar. A partir do momento que escolhe o plano, o colaborador já pode usá-lo imediatamente para reservar hospedagens e passagens.

Caso o colaborador opte por cancelar o benefício, é possível solicitar o ressarcimento do valor pago. O estorno, no entanto, será apenas do valor pago por ele conforme a mensalidade escolhida.