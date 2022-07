Donos de bares e restaurantes criticam proposta de trocar vale-alimentação por dinheiro

Em carta enviada aos deputados, a Abrasel diz que as mudanças terão consequências gravíssimas, se aprovadas, para o setor, gerando perdas enormes, desemprego e falências para os estabelecimentos, que ainda sofrem as consequências da pandemia e da inflação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donos de bares e restaurantes, por meio da Abrasel (associação do setor), reagem à sugestão do deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) para o pagamento dos vales refeição e alimentação em dinheiro na medida provisória que propõe novas regras para o benefício.

