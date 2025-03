Claro que vou responder, diz Trump sobre tarifas retaliatórias da União Europeia

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump afirmou nesta terça-feira (12) que responderá ao anúncio da União Europeia de que vai impor tarifas a produtos americanos em retaliação às taxas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio vendidas para os Estados Unidos

"Claro que vou responder", disse, ao ser questionado durante reunião bilateral com o primeiro-ministro da Irlanda, Martin Micheál.

Trump aproveitou o encontro para defender os impostos. "A União Europeia nos trata muito mal, e isso já faz anos. Percebi que já estava farto deles no meu primeiro ano [do primeiro mandato], mas tivemos que resolver outros problemas, e resolvemos. Mas a União Europeia foi muito dura, e agora é a nossa vez de dar o troco", afirmou.

"Fomos abusados por muito tempo como país. Fomos realmente abusados por muito tempo, e não seremos mais abusados", disse Trump, citando ainda as tarifas retaliatórias previstas para entrar em vigor em 2 de abril.

As tarifas de 25% sobre aço e alumínio passaram a ser aplicadas nesta quarta-feira. Em reação, a Comissão Europeia afirmou que imporá tarifas retaliatórias sobre 26 bilhões de euros (R$ 164,9 bi) em produtos norte-americanos a partir do próximo mês, intensificando a guerra comercial global em resposta às tarifas dos EUA sobre aço e alumínio.

A UE respondeu nas primeiras horas desta quarta com a renovação de tarifas que havia adotado em 2018 e 2020, mas que posteriormente ficaram sem efeito. A Comissão Europeia disse que encerrará a atual suspensão em 1º de abril e que suas tarifas estarão totalmente em vigor até 13 de abril.

"As contramedidas que tomamos hoje são fortes, mas proporcionais. Como os EUA estão aplicando tarifas no valor de US$ 28 bilhões, estamos respondendo com contramedidas no valor de 26 bilhões de euros", disse a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aos repórteres.

As tarifas suspensas, que serão retomadas, se aplicam a produtos que vão de barcos a bourbon e motocicletas Harley Davidson, e a UE disse que agora iniciará uma consulta de duas semanas para escolher outras categorias de produtos.

CEOS DA BLACKSTONE E DO GOLDMAN SACHS APROVAM POLÍTICAS

Dois dos executivos mais proeminentes de Wall Street afirmaram que há vantagens nas políticas de Donald Trump, mesmo enquanto o presidente dos EUA avança com medidas protecionistas.

Stephen Schwarzman, CEO da Blackstone, disse a repórteres na Índia nesta quarta-feira que as tarifas, "no final das contas", levariam a um aumento significativo na atividade manufatureira nos EUA.

"Dado o tamanho dos EUA, isso tende a ser uma coisa boa para o mundo", disse Schwarzman, que doou para a campanha do republicano.

David Solomon, CEO do Goldman Sachs, disse que a comunidade empresarial "entende o que o presidente está tentando fazer com as tarifas", embora tenha pedido mais "certeza" na agenda política do governo Trump.

"A comunidade empresarial sempre vai querer tarifas mais baixas, em todo o mundo", disse Solomon.

Mas ele disse aprovar a agenda de Trump e sua abertura para lidar com executivos, dizendo à Fox News que gostava da maneira como "o presidente está envolvido com a comunidade empresarial".

"Essa é uma experiência diferente da que tivemos ao longo dos últimos quatro anos", disse Solomon.