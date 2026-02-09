   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Brasil capta US$4,5 bi em emissão de títulos públicos no mercado internacional

Por Reuters

09/02/2026 20h24 — em
Economia



9 Fev (Reuters) - O Tesouro Nacional informou a captação nesta segunda-feira de US$4,5 bilhões com sua primeira emissão de títulos públicos no mercado internacional neste ano, oferecendo papéis com vencimentos em 2036 e 2056.

Os papéis de 10 anos alcançaram um volume de US$3,5 bilhões, o maior da história das emissões do Tesouro para um título com esse prazo, enquanto a reabertura do Global 2056 somou US$1 bilhão.

A taxa de retorno para o investidor foi de 6,40% ao ano na emissão de 10 anos e de 7,30% ao ano na reabertura do Global 2056, disse o Tesouro em nota.

A demanda, segundo o órgão, superou em cerca de 2,7 vezes o volume emitido e registrou um pico de US$12 bilhões no livro de ordens. Cerca de 90% da alocação dos títulos foi oriunda da Europa e da América do Norte.

"Os resultados com alta demanda, alto volume e spreads baixos evidenciam a confiança dos investidores na robustez e atratividade da dívida soberana brasileira, refletindo a percepção favorável do mercado internacional quanto à credibilidade do país", disse o Tesouro.

Ao anunciar a operação pela manhã, o Tesouro afirmou que o objetivo era seguir com a estratégia de dar liquidez à curva de juros soberana em dólar no mercado externo, produzindo referência para o setor privado, e antecipar o financiamento de vencimentos em moeda estrangeira.

A operação foi liderada pelos bancos HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo.

A última emissão de títulos pelo Tesouro no mercado internacional havia ocorrido em novembro, quando foram captados US$2,25 bilhões com papéis a vencer em 2033, além de uma reabertura da oferta de título de dez anos, com vencimento em 2035.

O Tesouro informou em janeiro que prevê uma ampliação gradual da atuação do Brasil nos mercados internacionais, com emissões mais frequentes, inclusive em euros e iuanes.

Pelos planos do governo, a participação de títulos cambiais no estoque da dívida pública deverá alcançar 7% no longo prazo. O indicador fechou 2025 em 3,8%.

(Reportagem de Bernardo Caram, Marcela Ayres e Victor Borges;Edição de Isabel Versiani e Alexandre Caverni)

Bastidores da Política - Amazonas condenado ao isolamento Bastidores da Política
Amazonas condenado ao isolamento

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


09/02/2026

Brasil capta US$4,5 bi em emissão de títulos públicos no mercado internacional

09/02/2026

Wall Street sobe conforme ações de tecnologia se recuperam ainda mais de perdas recentes

09/02/2026

Ibovespa fecha acima dos 186 mil pela 1ª vez puxado por blue chips e com aval de NY

09/02/2026

Brasil capta US$4,5 bi em emissão de títulos públicos no mercado internacional

09/02/2026

Wall Street sobe conforme ações de tecnologia se recuperam ainda mais de perdas recentes

09/02/2026

Brasil capta US$4,5 bi em emissão de títulos públicos no mercado internacional

09/02/2026

Ibovespa fecha acima dos 186 mil pela 1ª vez puxado por blue chips e com aval de NY

09/02/2026

Brasil capta US$4,5 bi em emissão de títulos públicos no mercado internacional

09/02/2026

Casa Branca reduz expectativas de crescimento do emprego; Fed enfrenta o mesmo problema

09/02/2026

Presidente do BC francês deixará o cargo antecipadamente e Macron escolherá seu sucessor

09/02/2026

SAIBA MAIS-Grandes IPOs se aproximam e Wall Street antecipa ano de grande crescimento para listagens

09/02/2026

Inflação da zona do euro deve se estabilizar na meta do BCE, afirma Lagarde

09/02/2026

Nagel afirma que taxas de juros do BCE estão corretas apesar de queda da inflação

09/02/2026

CEO do BTG defende plataformas de investimentos e pede cuidado em mudanças de regulação após Master

09/02/2026

Wall Street avança com investidores à espera de dados

09/02/2026

Vivan, do BC, diz que regras do FGC devem ser revisadas e que caso Master não afetou captações

09/02/2026

Vivan, do BC, diz que regras do FGC devem ser revisadas e que caso Master não afetou captações

09/02/2026

Seria preciso grande mudança na inflação para debate sobre corte de juros pelo BCE, afirma Kazimir

09/02/2026

BC deve revisar regras do FGC, diz diretor Vivan

09/02/2026

Galípolo defende decisões do BC no caso Master e indica reforço em regras

09/02/2026

Galípolo defende decisões do BC no caso Master e indica reforço em regras

09/02/2026

Wall Street recua com preocupações sobre IA e expectativa por dados econômicos

09/02/2026

Presidente do BC da França deixará o cargo antes do fim do mandato

09/02/2026

Ibovespa avança apoiado por Vale; BTG Pactual recua após balanço

09/02/2026

Trabalho coordenado entre BC e FGC permitiu fundamentar decisões sobre liquidação do Master, diz Galípolo

09/02/2026

Tesouro anuncia emissão de novo título de 10 anos e reabertura do Global 2056

09/02/2026

BTG Pactual tem lucro recorde de R$4,6 bi no 4º tri, com ROE de 27,6%

09/02/2026

Galípolo diz que previsão de corte de juros não é “volta da vitória” e defende parcimônia

09/02/2026

Ibovespa avança com suporte de Vale; BTG Pactual é destaque de queda


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!