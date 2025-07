BC lança moeda comemorativa dos 60 anos da instituição

O BC ainda produziu a série "Conversas Presidenciais" como parte das comemorações, com entrevistas realizadas por Galípolo com dez ex-presidentes da instituição, "abordando os desafios, as alegrias e a experiência de cada um à frente da autoridade monetária".

A produção da moeda foi aprovada pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) em abril deste ano, mês da efeméride. A data foi celebrada com uma solenidade, da qual participaram o presidente do BC, Gabriel Galípolo, e nove ex-presidentes, além de servidores e convidados.

A frente ("anverso") traz o selo comemorativo dos 60 anos do BC, a marca da instituição e linhas diagonais. O verso ("reverso") é igual ao de uma moeda padrão de R$ 1 da segunda família. Já o anel dourado apresenta os dizeres "Banco Central do Brasil" e "1965-2025".

