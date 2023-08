Artemisa e Gaia lançam certificado de recebíveis do setor de impacto

O Grupo Gaia, por sua vez, liderou o comitê de investimento do CRIIAS e atuou na estruturação, emissão e distribuição do valor mobiliário.

Para viabilizar o novo mecanismo financeiro, a Artemisia atuou na estruturação financeira dos negócios candidatos, o que incluiu análise da operação, confecção do relatório de investimento, além do suporte à captação de investidores para a primeira rodada de investimento.

Segundo Gurgel, uma das inovações do produto está no fato de que ele cria uma nova fonte de crédito de longo prazo para os negócios de impacto.

