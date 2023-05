Ailton Santos pode ser primeiro preto a assumir uma diretoria do BC

Para o lugar de Serra, Haddad indicou seu número dois na Fazenda, Gabriel Galípolo, um de seus auxiliares mais próximos e que participou da elaboração de todas as recentes medidas do governo, incluindo a proposta de novo arcabouço fiscal.

No organograma do Banco Central, abaixo da presidência há oito diretorias, cujos mandatos vencem escalonadamente.

A lei da autonomia do Banco Central, aprovada em 2021, prevê que cabe ao presidente a indicação dos nomes dos diretores. Posteriormente, os indicados passam por sabatina na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado Federal. Os nomes são, então, levados ao plenário para aprovação.

A composição da diretoria do BC sempre desperta atenção, mas a escolha se tornou ainda mais sensível neste momento por causa do debate sobre a definição da Selic, taxa básica de juros que é determinada pelo Copom (Comitê de Política Monetária), do qual os diretores fazem parte.

Segundo o BC, cabe ao diretor de fiscalização representar a autoridade monetária em assuntos da área no Comitê de Supervisão Bancária da Basileia e coordenar a elaboração do Relatório de Estabilidade Financeira (REF).

A diretoria de fiscalização costuma ser ocupada por servidores do próprio BC, dada a natureza de sua atividade. Ela é responsável pela supervisão e monitoramento das instituições financeiras, o que inclui acompanhar questões como liquidez e solvência, e do sistema financeiro como um todo.

Sua escolha está em sintonia com a promessa do governo de levar mais diversidade para a alta administração. Outros dois servidores que foram cotados para a vaga, Rodrigo Monteiro e Bellini Santana, também são negros.

Ele é analista do Banco Central desde janeiro de 1998 e hoje chefia o Departamento de Contabilidade e Execução Financeira, área vinculada à diretoria de Administração. Como mostrou a Folha de S.Paulo, seu nome ganhou força nas últimas semanas e é uma indicação que tem a simpatia da atual cúpula do BC. A indicação de Santos foi antecipada pela Folha de S.Paulo.

