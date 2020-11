Wilson, o ‘João sem braço'

Depois de jogar sua base aliada no colo de David Almeida, Wilson Lima continua dando uma de ‘João-sem-braço’, fingindo não entender o que está acontecendo. Por seu lado, Davizinho já se sente eleito com apoio de outro protegido de Wilson, Alberto Neto e seu Republicanos.

Tento que começa a ‘engrossar a voz’ pra cima do ex-aliado Fausto Junior, que se sentiu traído por ele quando se juntou ao republicano da base aliada do governador.



Bolsonaro do jeito que ele é

O governo Bolsonaro vem agindo como o sujeito que dorme com cobertor curto. Quando cobre a cabeça deixa os pés de fora. O PL da BR do Mar tem esse feitio. Ainda bem que houve reação da bancada amazônica, senão a promessa da BR-319 iria de vez “pras cucuias”.

Pois a proposta do governo, de ajudar graciosamente a navegação de cabotagem com incentivo fiscal, irá causar imenso prejuízo ao transporte rodoviário de carga no país.

“Cadé meus votos?”

De tanto levar tapinhas no ombro o candidato Adriano Félix já se sentia eleito com “mais de 1.500 votos”. Com o ombro dolorido, passando ‘óleo elétrico’, quando viu o resultado só com 675 votos, bateu a revolta de perdedor. E correu para protestar no TRE: “Cadê esses votos?”