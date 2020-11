Cassino dos barões dá salto para o futuro

O velho Hotel Cassina, onde os barões da borracha queimavam notas de mil réis para se exibir diante das coquettes francesas, deu ontem um salto de ‘volta para o futuro’. Rebatizado de Casarão da Inovação Cassina, será o centro de desenvolvimento da indústria 4.0 em Manaus.

Entregue pelo prefeito Arthur Neto, o Cassina abre a porta do Distrito de Inovação no Centro Histórico, oferecendo capacitações na área da Indústria 4.0, e apoio ao desenvolvimento de startups.

Tom laranja na campanha eleitoral

As candidaturas da base e o próprio governador Wilson Lima começam a se juntar em torno de David Almeida, ‘clareando’ mais o tom laranja dissimulado no 1º turno. Em contrapartida, as de oposição de afastam, definindo mais a polarização entre governo e Amazonino no 2º turno.

Mais uma ZF

Alerta. Agência Câmara divulgou ontem o Projeto de Lei 5172/20, do deputado federal Nelson Barbudo, que cria a Zona Franca da Biodiversidade da Amazônia Legal (ZFB). A zona, no município de Sinop (MT), prevê incentivos para desenvolver produtos com preservação do meio ambiente.

Exibido

De tanto se exibir como ‘machão’, o capitão Bolsonaro acabou despertando o interesse de outro tipo da mesma tendência. Na reunião dos BRICs, bloco de países emergentes que o Brasil integra, o russo Wladimir Putin não resistiu e elogiou suas ‘qualidades masculinas’.