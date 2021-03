Wilson Lima demora para comprar vacina e agora terá que esperar

O governador Wilson Lima empurrou tanto com a barriga a compra de vacinas para o Amazonas, que agora entra no fim da fila para ‘tentar’ reservar 1 milhão de doses da Sputnik V. Ao longo da pandemia no Brasil, que já completou um ano, Wilson ficou de ‘mão fechada’, esperando que alguém gastasse no lugar dele.

Obteve recursos direcionados de todos os fundos e emendas parlamentares estaduais, mas não sentiu ‘vontade’ de abrir a mão para comprar vacinas. Agora vai depender de liberação e prazos de entrega.

Mudanças na Seas

Exceção da deputada Alessandra Campelo, na Seas as mudanças de cargos no governo não trazem novidade relevante. A troca de Sérgio Litaiff na ADS por Michele Bessa abre espaço para a entrada da nova secretária. Da mesma forma a saída de Roselene Medeiros da Manaustur abre vaga para Litaiff.

Viagem fantasma

O avião bimotor contratado pelo Governo por R$ 17 milhões para servir a Casa Militar e “ao combate da Covid-19”, parece estar em ‘voo cego’. O deputado Wilker Barreto descobriu que ele não está levando vacinas contra o coronavírus aos municípios do interior. Mas a propaganda diz que o AM tem a maior logística aérea da pandemia.

Flexibilização de feiras

As feiras livres e mercados municipais, retomam as atividades em novo horário estendido, com a flexibilização das medidas de combate à pandemia. Funcionam durante a semana de 7h as 17h, com exceção da Manaus Moderna e Feira da Banana, na orla do Centro, que funcionam entre 4h e 15h