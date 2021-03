Deputados pedem 'CPI da pandemia' para investigar gastos do Governo

Depois de ouvirem o secretário da Sefaz se ‘gabando’ do gasto histórico de R$ 3,49 bilhões com saúde no AM, em 2020, os deputados Wilker Barreto e Dermilson Chagas pediram ontem a criação da CPI da Pandemia, para investigar os gastos com a pandemia de Covid-19 no Amazonas.

“Objetivo é dar transparência, mostrar para a população o que foi feito com esse recurso, porque morreu tanta gente, e onde o Governo e os secretários erraram”, justifica Chagas.

Na mira do MP

Mais uma derrota na justiça para o clã Bolsonaro. Ontem a Quinta Turma do STJ considerou legal o compartilhamento com o MP-RJ, dos relatórios produzidos pelo Coaf e usados nas investigações do senador Flávio Bolsonaro no caso das chamadas "rachadinhas". Envolve R$ 6 milhões em desvios

Contra violência

Sempre sereno, mas crítico, Serafim Corrêa condenou os ataques e ameaças de morte à cardiologista Ludhmila Hajjar, que recusou o convite do presidente Bolsonaro para assumir o MS. Solidário à médica, Sarafa torce para que ela continue servindo, por meio da medicina, à população brasileira.

Aleam

A prestação de contas das emendas impositivas deu o tom da sessão híbrida de ontem da Aleam, com os parlamentares informando para onde foram e como os recursos estão sendo executados pelo governo. Alessandra Campelo anunciou licença para assumir a Seas, a convite do governador Wilson Lima.